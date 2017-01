später lesen Düsseldorf Polizei warnt vor Anrufen angeblicher Kollegen Teilen

Erst am Dienstag ist in Garath eine 93-Jährige Opfer einer Trickdiebin geworden, die sich als Polizistin ausgab und der Rentnerin ihr Erspartes aus der Wohnung stahl. Jetzt wurden weitere Diebstahlsversuche bekannt: Mehrere Düsseldorfer sind am Mittwoch von angeblichen Polizisten angerufen worden. Die behaupteten, Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Einbruch in die Wohnung des Angerufenen zu haben und boten an, Schmuck, Geld und Wertsachen abzuholen und sicher in der Wache aufzubewahren.