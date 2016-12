Düsseldorf: Polizei: Weniger Vorfälle als sonst zum Fest

Die Polizei hat für dieses Weihnachten weniger Einsätze als im vergangenen Jahr erlebt: Insgesamt 621 Mal rückten die Beamten an den zurückliegenden Feiertagen im Stadtgebiet aus. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es 675 Einsätze, wie ein Sprecher mitteilte.

An Heiligabend schritten die Polizisten 77 Mal ein und damit um gut ein Drittel seltener als noch 2015, als sie 117 Mal ausrückten. Lediglich am ersten Weihnachtstag bewegte sich die Zahl ihrer Einsätze mit 418 über dem Vorjahresniveau mit 406 Einsätzen. Bis gestern Morgen registrierten die Beamten noch einmal 126 Fälle, bei denen sie helfen mussten - im Gegensatz dazu waren das 2015 noch 152. Zum Vergleich: An einem normalen Arbeitstag bearbeitet die Leitstelle rund 700 Einsätze.

Die Zahl der Einbrüche sank den Angaben zufolge mit 17 Fällen in diesem Jahr deutlich. 2015 gab es über die Feiertage noch 35 Delikte dieser Art. In 30 Fällen griff die Polizei diesmal bei Streitigkeiten schlichtend ein. Eine Schlägerei beendete sie, nahm sieben Delikte wegen Körperverletzung auf und befasste sich mit 17 Randalierern. Hinzu kamen 43 Verkehrsunfälle, wobei drei Mal Alkohol im Spiel war.

(bpa)