Vor der Diskothek Nachtresidenz in Düsseldorf gab es am Dienstag, 27. Dezember 2016, einen Großeinsatz der Polizei: Mehrere junge Leute, die vor dem Club in der Schlange standen, fingen an zu randalieren.

Vor der Diskothek Nachtresidenz in Düsseldorf gab es am Dienstag, 27. Dezember 2016, einen Großeinsatz der Polizei: Mehrere junge Leute, die vor dem Club in der Schlange standen, fingen an zu randalieren. weniger