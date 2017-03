später lesen Düsseldorf Post leert sonntags nur an zwölf Stellen in der Stadt 2017-03-03T20:36+0100 2017-03-04T00:00+0100

Die Post kennt zu wenig Romantiker - jedenfalls solche, die am Ende der Woche einen Brief oder eine Postkarte statt einer E-Mail oder SMS verschicken wollen. Das Unternehmen hat die Leerungszeiten an Sonntagen merklich heruntergefahren.