Frequenz heruntergefahren: Post leert sonntags nur zwölf Briefkästen in Düsseldorf

Post leert sonntags nur zwölf Briefkästen in Düsseldorf 2017-03-03T20:36+0100 2017-03-05T08:29+0100

Wer Sonntags einen eiligen Brief bei der Post abgeben will, der hat in Düsseldorf vermutlich ein Problem: Nur zwölf Briefkästen in der gesamten Stadt werden am Sonntag geleert.