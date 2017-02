Zum Glück ist die Decke im Konferenzzentrum der Rheinischen Post in Heerdt gerade hoch genug für die vielen eleganten Fasanenfedern an den Prinzenhüten. Die kommen sich im Gedränge allerdings schon mal in die Quere, und die Kellnerinnen und Kellner müssen schnell lernen, wie man den Federn am geschicktesten ausweicht - auch mit einem vollen Tablett.

