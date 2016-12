Düsseldorf: Prosit Neujahr!

Ein Düsseldorf-Cocktail mit Champagner, ein Drink, für den man Tee braucht, und eine alkoholfreie Variation. Drei Barkeeper haben unserer Autorin Laura Ihme ihre besonderen Cocktail-Rezepte zum Jahreswechsel verraten.

Der Düsseldorf-Cocktail (Silvester Shrubb mit Champagner)

Wer hat ihn gemacht? Kent Steinbach von der Mojito's Bar im Medienhafen

Was macht den Drink aus? "Der Shrubb ist ein praktischer Drink für eine größere Feier. Man bereitet ihn in einer größeren Menge vor und kann ihn dann einfach mit dem Champagner mischen. Dann muss man nicht den ganzen Abend in der Küche stehen, sondern kann den Gästen immer etwas servieren", sagt Kent Steinbach. Und weil der Düsseldorfer außer Altbier zum Anstoßen ja am liebsten Champagner mag, wird der Drink damit gemischt.

Was ist drin? 300 ml roter Wermut 300 ml weißer Wermut 100 ml Choya-Pflaumenwein aus Japan (gibt's in der Feinkostabteilung im Kaufhaus; alternativ geht auch Kirschlikör) 100 ml Zuckersirup 100 ml stilles Wasser die Schale einer ganzen Orange eine halbe Handvoll Thymian 3 cl weißer Balsamico (macht das Gemisch für eine Woche haltbar) ergibt etwa einen Liter Shrubb, der für 20 Drinks reicht dazu: Champagner sowie Orangenscheiben und Thymian für die Garnitur

Wie wird er gemacht? Zuerst den Shrubb anrühren und über Nacht stehen lassen. Beim Servieren 5 cl Shrubb und 7-8 cl Champagner in ein Weinglas mit Eis füllen. Leicht verrühren (Achtung: Wenn man zu sehr rührt, geht die Kohlensäure verloren). Garniert werden kann das Ganze mit Orangenscheiben und Thymian.

Der Hausmittel-Cocktail (Tea Thyme Mule)

Wer hat ihn gemacht? Daniel Kroschinsky von der Beuys Bar in der Altstadt

Was macht den Drink aus? In der Beuys Bar gehört dieser Cocktail zu den Bestsellern. Der Grund: Er enthält Gin, die derzeit wohl beliebteste Spirituose. "Dieser Mule ist aber so einfach, dass man ihn mit dem, was man gerade im Haus hat, ganz leicht nachmixen kann. Denn er enthält außer Gin vor allem Tee und Thymian", sagt Daniel Kroschinsky.

Was ist drin? 5cl Gin 1 Beutel Darjeeling-Tee 2 Thymian-Zweige ½ gepresste Limette Ginger Beer Gurke und Minze (für die Garnitur)

Wie wird er gemacht? Den Gin in ein Glas mit Eis füllen. Dann den Teebeutel und den Thymian dazugeben und das Ganze ein paar Minuten ziehen lassen (je nachdem, wie stark der Tee sein soll, länger ziehen lassen). Dann Teebeutel und Thymian herausnehmen und den Rest des Glases mit Ginger Beer auffüllen und umrühren. Garnieren kann man das Ganze dann mit Gurke und Minze.

Der Alkoholfreie (Mitkos Silvester-Vorschlag)

Wer hat ihn gemacht? Mitko Voigt aus der Ellington Bar im Bahnhofsviertel

Was macht den Drink aus? Alkoholfreie Cocktails zu mixen, ist gar nicht so einfach. Denn weil der Alkohol ein starker Geschmacksträger ist, muss man sich besonders anstrengen, eine gute (und nicht zu süße) Mischung anzurühren. Das gelingt bei diesem Drink perfekt (wir haben es probiert). Dank Eiweiß als Zutat sieht der Cocktail von Voigt zudem alles andere als langweilig aus. Was ist drin? 5 Stücke Kardamom (zerdrückt) 6 cl frisch gepresster Clementinensaft 2 cl einer gepressten Zitrone 2 cl Zuckesirup 1-2 Kaffir-Limettenblätter (gibt's im Asia-Laden) 1 Eiweiß (optional) Rosenlimonade (gibt's in der Feinkostabteilung in Kaufhäusern) Wie wird er gemacht? Alle Zutaten bis auf die Limonade zusammenrühren und im Shaker schütteln. Dann ein Glas mit Eis zu zwei Dritteln mit dem Gemisch auffüllen und den Rest mit Rosenlimonade auffüllen. Noch einmal vorsichtig umrühren - fertig.

Quelle: RP