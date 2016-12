später lesen Prozessauftakt in Düsseldorf Mutmaßlicher IS-Terrorist schweigt vor Gericht FOTO: dpa, rwe vge FOTO: dpa, rwe vge Teilen

Er soll in Syrien für den IS gekämpft und sich über enthauptete Leichen lustig gemacht haben: Ein mutmaßlicher Terrorist aus Bielefeld steht in Düsseldorf vor Gericht. Beim Prozessauftakt am Donnerstag schwieg der 23-Jährige.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

