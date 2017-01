später lesen Gießen/Düsseldorf Prozess gegen mutmaßliche Dreifachmörderin beginnt FOTO: Polizei Teilen

Eine 35-Jährige soll aus Habgier drei Menschen getötet haben, darunter zwei Düsseldorferinnen. Wegen dreifachen Mordes steht die Frau aus Aachen ab heute in Hessen vor Gericht. Die Richter am Landgericht Gießen wollen den Fall bis Ende Mai an fast 30 Prozesstagen verhandeln.