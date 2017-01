DNA-Spuren, Handydaten, Einkaufsbelege: Im Prozess um einen mutmaßlichen Dreifachmord in Gießen und Düsseldorf hat ein Kriminalbeamter von umfangreichen Ermittlungen berichtet, die zu der Angeklagten als Tatverdächtige führten.

Danach "war klar, dass sie für uns dringend tatverdächtig ist", sagte der Leiter der Sonderkommission am Dienstag vor dem Landgericht Gießen. Die 35-Jährige soll im April 2016 in Gießen einen 79-Jährigen und einen Monat später in Düsseldorf eine 86-Jährige und deren 58 Jahre alte Tochter umgebracht haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Frau Mord aus Habgier vor. Die 35-Jährige schweigt zu den Vorwürfen.

(lsa/lnw)