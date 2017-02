Düsseldorf: Prozess um Besetzung von Grünen-Büro vertagt

Eigentlich soll es um Hausfriedensbruch und die Besetzung eines Büros der Grünen in Düsseldorf gehen - ein Protest gegen die Flüchtlingspolitik. Doch der erste Verhandlungstag versandet im Verfahrensstreit.

Wegen einer stundenlangen Besetzung der Grünen-Geschäftsstelle in Düsseldorf im Sommer 2012 Jahren müssen sich vier Angeklagte seit Dienstag vor Gericht verantworten. Die Verhandlung am Amtsgericht begann mit einem Streit um Verfahrensfragen und musste mehrmals unterbrochen werden: So monierten die Anwälte, dass ihre Mandanten nicht direkt neben, sondern in einer Reihe hinter ihnen sitzen mussten und dass der Saal zu klein sei.

Den 26, 36, 37 und 61 Jahre alten Angeklagten - einem Mann und drei Frauen - werden Hausfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Widerstand gegen Polizeibeamte vorgeworfen. Sie sollen im Juli 2012 mit anderen die Geschäftsstelle der NRW-Grünen in Düsseldorf mehrere Stunden besetzt haben. Aus den Fenstern hängten vermummte Aktivisten damals Transparente, die für Solidarität mit Protestcamps von Flüchtlingen warben.

Die Vier sollen mit weiteren 41 Leuten mit einem Trick in die Räume eingedrungen sein: Als Paketbote verkleidet soll der 61 Jahre alte Angeklagte geklingelt haben und so für den Rest der Türöffner gewesen sein. Die Besetzer hatten sich dann in den Räumen verbarrikadiert.

Am Dienstag waren rund 50 Unterstützer der Angeklagten ins Amtsgericht gekommen. In dem überfüllten Saal mit nur etwa 20 Plätzen saßen Zuschauer auf dem Boden, auf Stühlen neben der Staatsanwaltschaft oder standen an den Wänden. Der Richter begrenzte dann die Zahl der Anwesenden auf die Zahl der Stühle im Saal. Ein neuer Verhandlungstermin soll von Amts wegen bestimmt werden.

(lsa/lnw)