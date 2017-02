später lesen Düsseldorf Prozess um Schlägerei vor Abi-Scherz vor Gericht Teilen

Wie aus Spaß Ernst werden kann und dann sogar eine Gerichtsverhandlung, erfährt ein Gymnasiast (19) heute beim Amtsgericht. Vor rund einem Jahr soll er nachts in Begleitung etlicher Mitschüler samt Toilettenpapier und Ketchup ein Gymnasium an der Hansaallee heimgesucht haben. Was dort wohl als "Abi-Scherz" geplant war, ist dann aber eskaliert. Als der dortige Hausmeister (46) die Eindringlinge einer fremden Schule auf dem Gelände bemerkte, kam es zum Gerangel - und dazu, dass dem Hausmeister ein Finger gebrochen, er niedergeschlagen wurde und auch wegen einer Gesichtsprellung behandelt werden musste. Um 11.30 Uhr (Saal 1.113) soll sich der damalige Schüler heute dafür verantworten.