Düsseldorf: "Pulse of Europe"-Demo zeigt Herz

Rund 200 Menschen bewiesen am Sonntag auf dem Johannes-Rau-Platz, dass ihnen ein vereintes Europa am Herzen liegt. Die "Pulse of Europe"-Bewegung sieht sich im Wahljahr 2017 besonders gefordert.