Düsseldorf "Pulse of Europe"-Demo zeigte Herz

Rund 200 Teilnehmer waren am Sonntag bei der Aktion auf dem Johannes-Rau-Platz dabei. Der Glaube an die europäische Idee, an Freiheit und Rechtssicherheit offenbarte sich in Details: Die Sterne der Europaflagge waren in Herzform geordnet, es gab azurblaue Ballons, Fähnchen und ein Banner mit der Aufschrift "Make our planet great again".