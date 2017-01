Düsseldorf: Pumps für zehn Euro

Am Sonntag räumen die Mitarbeiter des Capitol-Theaters ihren Fundus. Im hauseigenen Club verkaufen sie Schuhe, Kleider und Stoffe, die von Shows und Musicals der vergangenen Jahre übrig geblieben sind. Von Holger Lodahl

Drei Etagen umfasst das Lager, in dem das Capitol-Theater alles aufbewahrt, was zuvor in den Shows und Musicals im Rampenlicht glänzte und bewundert wurde. Kostüme, Schuhe, Accessoires - alles, was vielleicht noch einmal zum Einsatz hätten kommen können, wurde aufbewahrt. "Inzwischen war es etwas zu voll geworden. Viele Teile hängen schon zehn Jahre oder länger in den Schränken und liegen in den Regalen", sagt Anne-Marie Theurich vom Capitol. Aber weil Wegschmeißen nicht infrage kommt, lädt das Capitol für Sonntag zu einem Theaterflohmarkt ein.

Blusen frei nach "Dirty Dancing"

Zum Verkauf stehen einige Prachtstücke, die viele Besucher des Theaters schon gesehen haben könnten. Mit Blick auf den kommenden Sommer zum Beispiel gibt es leichte Blusen und luftige Kleider. Das Besondere: Sie stammen aus dem Musical "Dirty Dancing", das in 2015 im Capitol auf dem Programm stand. In Farbe und Schnitt möglicherweise nicht ganz "up to date", weil Dirty Dancing bekanntlich in den 1960er Jahren spielt - aber wer sich eines der Kleider sichert, kann sich gut angezogen wie "Baby" fühlen, die weibliche Hauptrolle in dem Musical.

Wesentlich pompöser, aber möglicherweise nicht ganz so alltagstauglich, sind die Kostüme, die von "Miami Nights" übrig geblieben sind. Das Musical feierte die bunte Zeit der 1980er Jahre. Die Hosen, Schuhe, Kleider und Jacken sind entsprechend knallbunt. In manchen Stücken sind Glitzerpailletten eingearbeitet - passend auch zur Karnevalszeit. Möglicherweise vervollständigt wird dieses Outfit durch einen grünen Mantel, der mit Sicherheit einzigartig ist. "Der Mantel spielte eine wichtige Rolle im Musical ,Spamalot' und ist mit grünem Kunstrasen überzogen", sagt Anne-Marie Theurich. Wer mit so einem Mantel über die Kö geht, hat die Aufmerksamkeit mit Sicherheit auf seiner Seite.

Teuere Röcke aus "Jekyll & Hyde"

Und Damen, die auf großem Fuß leben, greifen zu den Stöckelschuhen aus der Gerburg Jahnkes Show "49½ SHADES!". Größe 45 könnten auch die Füße mutiger Herren schmücken. Aber es gibt auch Schuhwerk in üblichen Größen, so dass die durchschnittlich gewachsene Dame etwas Passendes beim Theaterflohmarkt im Capitol finden dürfte - und das bei durchaus niedrigen Preisen. "Blusen bieten wir ab drei Euro an, manches Schuhpaar ab zehn Euro", sagt Anne-Marie Theurich.

Jedes Angebot ist sorgsam mit einem Preis ausgezeichnet. Teuerste Sammlerstücke dürften die Röcke aus dem Musical "Jekyll & Hyde" sein. "Die Kostüme sind damals in aufwendiger Handarbeit gefertigt worden, sehr schön mit Spitze und anderen teuren Stoffen", sagt Theurich. Bis zu 100 Euro sollen daher auf dem Preisschild stehen. Aber Flohmarkt bleibt Flohmarkt - so kann mancher Preis noch verhandelt werden. Besucher, die mehrere Kleidungsstücke, Schuhe oder Accessoires kaufen, können an der Kasse feilschen.

Für das Capitol-Theater ist der Theaterflohmarkt am Sonntag die erste Verkaufsveranstaltung in dieser Größe. Im vergangenen Jahr hatte das Capitol zwar schon einmal einige nicht mehr benötigte Kostüme verkauft, allerdings in einer sehr reduzierten Anzahl. "Aber die Nachfrage war unerwartet groß", sagt Anne-Marie Theurich erfreut. Auch, wenn die Besucher am Sonntag alle Tische leerkaufen sollten: Die drei Etagen des Kostümlagers sind noch lange nicht leer. "Wir räumen weiter auf und werden sicher noch einmal einen Theaterflohmarkt veranstalten."

Quelle: RP