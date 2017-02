Düsseldorf: Räumungsverkauf bei Bornemeyer

Das Wäschehaus Bornemeyer an der Schadowstraße schließt Ende März und startet morgen seinen Räumungsverkauf. Alle Textilien werden dann mit einem Nachlass von 20 Prozent verkauft, erklärt Inhaberin Karin Bornemeyer. Im September war bekanntgeworden, dass das alteingesessene Fachgeschäft 89 Jahre nach der Gründung schließen wird.

Ausschlaggebend dafür waren schließlich mehrere Gründe: die Dauerbaustellen vor der Tür, Umsatzeinbußen von 20 Prozent, hohe Kosten für anstehende Investitionen und eine ungeklärte Unternehmensnachfolge. Mit Bekanntwerden der Schließung hatte das Geschäft stark angezogen. "Wir haben drei turbulente Monate hinter uns und mussten ständig nachkaufen", berichtet Bornemeyer. "Unsere Kunden sind in den nächsten anderthalb Jahren mit Wäsche gut versorgt." Darüber hinaus hatten Inhaber und Belegschaft viel Anteilnahme aus der Kundschaft erfahren.

Von den 40 Mitarbeitern sind bereits drei mit einem neuen Arbeitsplatz ausgeschieden. Ein oder zwei beginnen ab April eine neue Stelle. Für die übrigen werde es schwierig, einen gleichwertigen Arbeitsplatz zu finden, sagt die Geschäftsinhaberin. Gesucht würden häufig 450-Euro-Kräfte und auch Mitarbeiter auf Abruf.

Ab Anfang April wird das Erdgeschoss für den Nachfolger Rossmann ausgeräumt, der dort seinen größten Markt in Düsseldorf betreiben wird. Bislang gibt es 21 Filialen in der Stadt. Für die Drogerie-Kette werden an der Rückseite zur Liesegangstraße, wo auch der Anlieferbereich geplant ist, die Schaufenster durch eine Wand ersetzt. Zur Schadowstraße hin wird die Schaufensterfront komplett bis zum Gehweg gezogen.

Die Eröffnung der Drogerie-Filiale ist laut Bornemeyer für den September angesetzt. In die erste Etage des Ladenlokals sollen dann Büros einziehen.

(stz)