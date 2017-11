später lesen Zwei Unfälle in Düsseldorf Rather Straße nach Sperrung wieder frei FOTO: Gerhard Berger 2017-11-03T17:06+0100 2017-11-03T18:54+0100

Auf der Rather Straße in Düsseldorf sind am Freitag zwei Autos zusammengestoßen. Anschließend verunglückte ein Fußgänger. Die Straße war voll gesperrt.

Helene Pawlitzki Crossmedia-Journalistin Düsseldorf

