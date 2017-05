später lesen Düsseldorf Rauchwolken über dem Bio-Labor der Uni 2017-05-30T20:38+0200 2017-05-31T00:00+0200

Kurz nach 9 Uhr quoll gestern dichter Qualm aus dem Biologie- und Pharmaziegebäude der Heinrich-Heine-Uni. Das Gebäude an der Christophstraße war bereits geräumt, als die Feuerwehr sechs Minuten später mit einem Großaufgebot aus zwei Löschzügen, Rettungsdienst- und Sonderfahrzeugen anrückte. Im Labor im ersten Stockwerk entdeckte der Löschtrupp in einer Klimakammer die Ursache: Die Isolierung einer elektrischen Heizung war in Brand geraten.