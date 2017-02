Düsseldorf: Reklame "Made in Düsseldorf"

Reklame "Made in Düsseldorf"

Thorsten Breitkopf

Wer glaubt, Reklame wirke bei ihm nicht, der kann sich in der neuen Ausstellung "Werbung. Die Kunst der Kommunikation" im Stadtmuseum eines Besseren belehren lassen. Denn dort gibt es eine kleine dunkle Ecke mit Mikrofon und Bildschirm. Darauf laufen berühmte TV-Spots von Düsseldorfer Werbeagenturen, eingeblendet wird wie in einer Karaoke-Bar der Liedtext, und die Besucher sind eingeladen mitzusingen - und erstaunt, dass ihnen das problemlos bei fast jedem Spot gelingt. Sei es bei Langneses "So schmeckt der Sommer", dem "Ein schöner Tag", bei dem sich ein Mann auf einem Kettenkarussell ein Diebels gönnt, oder Allianz, mit dem Song "Wer sich Allianz versichert, der ist voll und ganz gesichert", das auch durch die Persiflage des Komikers Otto Berühmtheit erlangte.

Zu sehen sind auch diverse Plakate der großen Düsseldorfer Agenturen aus allen Epochen der Düsseldorfer Werbebranche. So etwa eine Plakatreihe von Helfried Hagenberg und Uwe Loesch, die "Düsseldorfs Düsseldorf" heißt und von 1973 stammt. Die nicht realisierte Werbekampagne für die Stadt Düsseldorf spielte unkonventionell, witzig und auch selbstironisch mit der Sicht auf die Stadt. Mal wurde mit dem (nahen) Kölner Dom geworben, mal Düsseldorf als Ruhrmetropole bezeichnet. Morgen sehen 60 Schüler die Ausstellung als Erste.

Quelle: RP