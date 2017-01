weniger

So also sieht ein Weltrekord aus – ein Raum voller Vitrinen, in jeder dicht gedrängt Sammlerstücke hinter schützendem Glas: Barbiepuppen. 17.000 (sind alle dokumentiert!) hat sie gesammelt. Und sammelt weiter, kann wohl nicht anders. Bettina Dorfmann besitzt mehr Barbiepuppen als irgendjemand sonst auf dem Planeten. Das hat ihr bereits 2001 den ersten Eintrag ins Guinnessbuch der Rekorde beschert. Auch in die aktuelle Ausgabe 2017 hat es die Düsseldorferin wieder geschafft – Triumph der Leidenschaft.Eigentlich fing es ganz harmlos an, wie bei vielen kleinen Mädchen: Als Kind spielte Bettina Dorfmann wie ihre Freundinnen am liebsten mit ihren Barbiepuppen. „Wir haben genäht, gehäkelt, gebastelt und waren in Rollenspiele versunken“, erinnert sich Bettina Dorfmann. Aber anders als bei den meisten anderen entzündete sich der Funke noch mal, diesmal lodernder als je zuvor, als sie erwachsen war und selbst eine Tochter hatte (die mochte übrigens keine Puppen).Bettina Dorfmann greift nach einer Barbie – ach was, nach einer Rarität – im schwarz-weiß gestreiften Badeanzug. „Dies ist die Nr. 1 von 1959, massiver Körper, schwarz-gemalte Augen, Pferdeschwanz.“ In Sammlerkreisen ist dieses Püppchen mit dem ernsten Gesicht eine Art Ikone und durchaus 8000 Euro wert. „Wenn man denn überhaupt eine findet.“ Die Sammlerin kennt jeden Unterschied, jede Nuance, weiß, dass die Nr. 3 blaue Augen bekam und dass ein paar Jahre später ein Lächeln ins Puppengesicht gezaubert wurde.Außerdem sei die Barbie ja ein Symbol der Emanzipation. Immer sei sie selbstständig gewesen und berufstätig. In den Anfangsjahren stolzierte sie vielleicht noch als Sekretärin mit Schreibmaschine, Stewardess und Oberschwester in die Mädchenzimmer, später trug sie Doktorhut, wurde Managerin, Astronautin (pünktlich zur Mondlandung) und Bundeskanzlerin. „Sie geht mit der Zeit“, weiß die Sammlerin, „während Barbie früher einen Plattenspieler besaß, hat sie heute einen iPod.“ Und dann die Kleider! Eine Kulturgeschichte der Mode ließe sich am Barbie-Outfit ablesen. Zur Rock’n-Roll-Zeit trug sie Petticoat und toupierte Mähne, mal wurde die Silhouette schmaler oder die Schultern breiter, und dann wirkten ihre Modelle, als kämen sie geradewegs aus den Schränken von Grace Kelly.Die Sammlerin nutzt ihre Kenntnisse längst auch professionell: Im Ratinger Museum betreut sie die Spielzeugabteilung, in ihrem Zuhause in Wersten hat sie eine Klinik für Barbies eingerichtet, denn wer würde sich schon in deren Anatomie besser auskennen als sie. Auch deshalb passen alle17.000 Exemplare der Barbie-Familie längst nicht mehr ins Haus, „viele sind im Keller in Kisten verpackt“, außerdem hat Bettina Dorfmann zwei Lagerräume gemietet. So blüht der Rekord weiter – auch im Verborgenen.