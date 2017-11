Das sind die Top-Restaurants in Düsseldorf

In den vergangenen Jahren hat das Nobelrestaurant Victorian an der Königsstraße in Düsseldorf das ein oder andere Mal sein Konzept geändert und bietet seit Sommer 2017 eine neue Speisekarte an. Was aber geblieben ist, das ist die hohe Qualität der Speisen. Die Küche serviert ihren Gästen liebevoll zubereitete... mehr

In den vergangenen Jahren hat das Nobelrestaurant Victorian an der Königsstraße in Düsseldorf das ein oder andere Mal sein Konzept geändert und bietet seit Sommer 2017 eine neue Speisekarte an. Was aber geblieben ist, das ist die hohe Qualität der Speisen. Die Küche serviert ihren Gästen liebevoll zubereitete Nudelgerichte sowie Spezialitäten rund um Fisch und Fleisch, wie es sich für eines der besten Restaurants in Düsseldorf gehört. Auch mit der hochwertigen Innenausstattung macht das Restaurant auf sich aufmerksam. weniger