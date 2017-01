Düsseldorf: Rheinbahn ändert Fahrplan

Ab Sonntag gelten auf vielen Strecken neue Zeiten.

Für Busse und Bahnen werden morgen neue Fahrpläne eingeführt. Die Rheinbahn verlegt einige Fahrten oder passt sie der Nachfrage an. Die Neuerungen im Überblick:

U79 Um die Pünktlichkeit auf der Linie zu verbessern, kalkulieren die Rheinbahn und die Duisburger Verkehrsgesellschaft bis zu drei Minuten mehr Fahrzeit ein. Dadurch ändern sich auf der gesamten Strecke die Abfahrtszeiten.

Alle anderen Linien Die Rheinbahn passt auf allen Stadt- und Straßenbahn-Linien die Zeiten an den geänderten Fahrplan der Linie U79 an. Die Fahrtzeiten der Buslinien ändern sich entsprechend, um zu den Straßenbahn-Zeiten zu passen.

Linie SB50 Für mehr Pünktlichkeit sollen neue Fahrzeiten sorgen. Auf Wunsch der Stadt Haan verbessert die Rheinbahn samstags den Anschluss an die Linie 784 an der Haltestelle "Haan, Markt".

Linie 730 Die Haltestelle "Südallee" wird in "Josef-Kürten-Platz" umbenannt. An der Station "Benrath S" verbessert sich montags bis freitags der Anschluss zu den Linien S6 und S68 in Richtung Düsseldorf. An Sonn- und Feiertagen verschieben sich einzelne Fahrten ab Benrath in Richtung Freiligrathplatz. Montags bis donnerstags entfällt die Fahrt um 0.33 Uhr ab Benrath S in Richtung Vennhauser Allee.

Linie 751 Wegen der geringen Nachfrage endet samstags die Fahrt um 6.57 Uhr ab der Haltestelle "Ratingen Hösel S" bereits an der Haltestelle "Angermund S". Die Fahrt um 7.29 Uhr ab der Haltestelle "Klemensplatz" beginnt deshalb erst um 7.40 Uhr an der Haltestelle "Angermund S". Montags bis freitags entfällt bei der Fahrt um 16 Uhr ab "Angermund S" die Standzeit an der Haltestelle "Am Fettpott". Dadurch verschieben sich die Abfahrtszeiten auf der weiteren Fahrt.

Linie 754 Montags bis freitags wird die Fahrt um 14.44 Uhr ab der Haltestelle "Annastraße" in Richtung Hauptbahnhof auf 14.59 Uhr verlegt.

Linie 784 Die Haltestelle "Südallee" trägt künftig den Namen "Josef-Kürten-Platz". Auf Wunsch der Stadt Haan verlegt die Rheinbahn samstags die Fahrt um 4.30 Uhr ab der Haltestelle "Benrath S" auf 4.35 Uhr, um den Anschluss von der Linie NE7 zu sichern.

Linie 836 Die Fahrzeiten ändern sich. Montags bis freitags verschieben sich zudem zwischen 19 und 20 Uhr Fahrten für einen besseren Anschluss von und zur Linie U76.

Quelle: RP