Düsseldorf: Rheinbahn - Beschädigte Bahnen sorgen für Chaos

Mehrere Schäden an den Stromabnehmern haben bei der Rheinbahn am Mittwochmorgen zu Umleitungen auf vier Linien geführt. Die Störungen am Stadttor und an der Morsestraße sind behoben. Betroffen waren die 704, 706, 707 und 709.

Wie die Rheinbahn auf ihrer Facebook-Seite am frühen Morgen gemeldet hatte, gab es einen "Fahrleitungsschaden am Stadttor und an der Morsestraße". Die Linie 706 fuhr ab "Berliner Allee" bis "Bilker Kirche" eine Umleitung. Die Linien 704 und 709 fuhren ab "Hauptbahnhof" eine Umleitung über "Bilker Kirche". Einen weiteren Schaden gab es an der Morsestraße, sodass die Linie 707 eine Umleitung ab "Hauptbahnhof" über "Bilker Kirche" fuhr. Auf den gesperrten Strecken waren Taxen im Einsatz.

Die Rheinbahn hat mittlerweile die wahrscheinliche Ursache gefunden: Die Stromabnehmer an den Bahnen selber war der Auslöser, weil an der Brücke Erkrather Straße hinter dem Betriebshof eine defekte Halterung der Oberleitung deren Kohlebeschichtung beschädigt hat. Auf der Fahrt habe sich das dann immer weiter abgerieben bis es nicht mehr weiter ging. Das sagte eine Rheinbahnsprecherin am Mittwochvormittag.

Am Stadttor steckten ab 4.45 Uhr sogar zwei Bahnen fest, gegen 8.30 Uhr wurde die Strecke wieder freigegeben. Von etwa 6 bis 12 Uhr stand eine Bahn an der Morsestraße. Hier war die Bahn zusätzlich an der Oberleitung hängen geblieben und hatte sie teilweise abgerissen.

Zwischenzeitlich gab es an der 707 auch eine Störung am Marienhospital, diese wurde bereits beseitigt.

(irz)