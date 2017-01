Düsseldorf: Rheinbahn fehlen Züge für die Fortuna-Fans

Der Ausfall von 21 Straßenbahnen wirkt sich auch auf die Fahrten der Fortuna-Fans zum morgigen Spiel gegen Sandhausen aus (Anstoß 18.30 Uhr). Wie die Rheinbahn gestern mitteilte, sind bereits ab 15 Uhr häufiger Zwei-Wagen-Züge auf der Linie U78 unterwegs.

Außerdem fahren Gelenkbusse ohne Halt zwischen Heinrich-Heine-Allee (Bussteig 8 in Höhe des Opernhauses) und Arena. Die Rheinbahn bittet die Fans, sich etwas früher als sonst auf den Weg zum Spiel zu machen. Die Eintrittskarte fürs Stadion gilt zugleich als Ticket für Bus und Bahn.

Das Nahverkehrsunternehmen hatte vergangenen Freitag erklärt, dass es vorsichtshalber 21 Fahrzeuge aus dem Verkehr zieht. Techniker hatten bei einer Routinekontrolle Risse am Boden einer Stadtbahn entdeckt. Betroffen waren die Schweißnähte der Längsträger. Als Folge kontrollierte die Rheinbahn alle 90 Wagen des betroffenen Typs B80, das sind die rot-weißen Aluminium-Bahnen mit den Baujahren 1985 bis 1993, die den Großteil der U-Bahn-Flotte ausmachen. An insgesamt 21 Fahrzeugen fanden sich die defekten Schweißverbindungen an den Trägern.

