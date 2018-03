Oberleitungsschaden in Düsseldorf

Mehrere Rheinbahn-Linien müssen am Montag umgeleitet werden. Der Grund dafür ist ein Oberleitungsschaden an der Schadowstraße.

Wegen eines Oberleitungsschadens an der Schadowstraße fahren die Bahnen am frühen Montagabend derzeit in beiden Richtungen eine Umleitung ab der Haltestelle "Berliner Allee" über den Hauptbahnhof bis zur Haltestelle "Marienhospital", teilt die Rheinbahn mit.

Betroffen sind die Linien 701, 705 und 706.

(hsr)