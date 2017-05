später lesen Düsseldorf Rheinbahn: Teilgeständnis in Untreue-Prozess 2017-05-02T20:17+0200 2017-05-03T00:00+0200

Mit einem Teilgeständnis hat sich ein ehemaliger Rheinbahn-Mitarbeiter (58) gestern beim Landgericht zur Anklage wegen Untreue geäußert. Dem Mann wird vorgeworfen, Aufträge des Verkehrsunternehmens für rund 1,2 Millionen Euro jahrelang an eine Firma lanciert zu haben, die er selbst geführt hat. Formell gehörte der Betrieb seiner Frau. Zudem soll der Angeklagte auf das Partnerunternehmen Druck ausgeübt haben, um Karten-Kontingente für Fortuna-Spiele sowie ein Roncalli-Varieté zu bekommen. Die Privatnutzung der Fortuna-Karten gab er zu, die Tickets für das Apollo-Varieté habe er auch an Vorstände weiter gegeben. Druck habe er auf das Partnerunternehmen aber "nie" ausgeübt, erklärte er in seiner Zeugenaussage weiter. "Es ist im Einvernehmen erfolgt", so der 58-Jährige.