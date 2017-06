Düsseldorf: Rheinkomet erstrahlte schon am Sonntag

Rheinkomet erstrahlte schon am Sonntag

Am Wochenende hat der Rheinkomet schon geleuchtet. Pünktlich zum Start der Tour de France soll er in den Frankreichfarben erstrahlen.

Die Lichtinstallation auf dem Rheinturm sollte eigentlich am Mittwochabend, dem Vorabend der Team-Präsentation, erstmal wieder leuchten. Das Ende des Lichtspiels ist als Abschied für die Tour am Sonntagabend (2. Juli) geplant, wenn die Fahrer längst am Ende der zweiten Etappe im belgischen Lüttich angekommen sind.

Offenbar gab es an diesem Wochenende eine Generalprobe. Viele Düsseldorfer haben sich über das unerwartet Spektakel gewundert - und gefreut.

