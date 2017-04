Düsseldorf: Rollstuhlfahrerin soll Verkäufer verprügelt haben

Mit einem derart rabiaten Angriff einer Rollstuhlfahrerin hatte ein Verkäufer (23) wohl nicht gerechnet. In einem Supermarkt im Hauptbahnhof war die 37-Jährige im Oktober 2016 nachts beim Diebstahl von zwei Flaschen im Gesamtwert von 2,90 Euro erwischt worden.

Laut Anklage verfiel die Frau in eine regelrechte Raserei: Statt die Tat zu gestehen, soll die gehbehinderte Frau den Verkäufer angefahren, verprügelt und noch mit Krücken auf ihn eingeschlagen haben. Dafür muss die Frau am 10. April vors Amtsgericht.

Eine Flasche Bier und eine Flasche Limonade wurden damals zur hart umkämpften Ware, als die Frau gegen Mitternacht in den Supermarkt kam. Ohne dafür zu bezahlen, habe die Frau die Getränke an der Kasse vorbeischmuggeln wollen. Als der Verkäufer sie stoppen wollte, sei sie mit ihrem Gefährt auf ihn zugefahren, angeblich um ihn zu rammen. Sie habe ihm blutende Kratzer an Beinen, Armen und im Gesicht zugefügt. Mehrfach soll sie versucht haben, den Verkäufer zu ohrfeigen, um mit der Beute zu entkommen. Als es dem jungen Mann schließlich gelang, ihr Gefährt festzuhalten, war der Disput nicht vorbei. Laut Anklage hat sich die Frau auf Krücken erhoben und mit ihren Gehhilfen mehrfach mit voller Wucht auf den 23-Jährigen eingeschlagen und ihn am Kopf getroffen.

Ruhiger sei sie erst geworden, als ihr die Krücken weggenommen wurden und die Polizei eintraf. Doch die gestohlenen Getränke wieder herauszugeben, verweigerte die Frau laut Anklage weiterhin. Erst mit Gewalt habe man ihr beide Flaschen abnehmen können. Ungeschoren sollen dabei aber auch die Polizisten nicht davongekommen sein. Mit wüsten Beleidigungen habe die 37-Jährige beide Beamte überhäuft und ihnen den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben, "um diese in ihrer Ehre zu verletzen", heißt es. Im Ergebnis muss sich die gehbehinderte Frau deshalb nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten, wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung.

