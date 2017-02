später lesen Rosenmontag gut, alles gut 2017-02-27T20:13+0100 2017-02-28T00:00+0100

Es war ein merkwürdiger Anblick, als am Mittwoch Lkw durch die Berger Straße in der Altstadt fuhren und am Rheinufer unterwegs waren, um dicke runde Betonpoller sowie Container zu positionieren. Gestern kamen dann die Hebebühnen, Kranwagen und Awista-Fahrzeuge dazu, um den Rosenmontagszug abzusichern. Das konnte einem ein wenig aufs Gemüt schlagen, so richtig unbefangen konnte man sich nicht mehr durch die Stadt bewegen. Dennoch herrschte überwiegend gute Stimmung, die Laune hat sich Düsseldorf nicht vermiesen lassen. Die Stadt hat Rosenmontag im Schatten der Terrorabwehr gefeiert, im übrigen auch mit der Rekordzahl von knapp 2000 Polizisten, aber wir können jetzt sagen: Rosenmontag gut, alles gut! Es war unter dem Strich dann doch eine normale Session, mit einem Prinzenpaar, das in der Ahnengalerie des Carnevals Comitees sicher nicht zu den gewinnenden Ausnahme-Regenten gehört, und mit einem Motto, das treffend und wichtig, aber zu lang geraten war. Uns kritt nix klein, und wie war noch mal der Rest? Richtig: Narrenfreiheit, die muss sein. Beim nächsten Mal bitte wieder kürzer und knapper. uwe-jens.ruhnau