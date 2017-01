später lesen Einkaufen Samstag ist Wochenmarkt-Tag Teilen

Twittern







In 15 Stadtteilen werden heute Vormittag die Düsseldorfer Brötchen, Eier, Fleisch oder Gemüse auf ihrem Wochenmarkt kaufen. Unser Bild zeigt Händler Andreas Ingenbleek auf dem Hülsmeyerplatz in Rath. Die Landeshauptstadt gilt als guter Standort für Wochenmärkte, insbesondere freitags und samstags ist der Andrang so, wie die Händler es sich erhoffen.