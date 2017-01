Sanitäter rettet Säugling per Telefon das Leben

Ein Leitstellendisponent der Feuerwehr hat am Montagabend einem drei Tage alten Baby das Leben gerettet. Der Säugling bekam keine Luft mehr. Per Telefon half der Düsseldorfer Sanitäter bei der Wiederbelebung.

Die 33 Jahre alte Mutter hatte am frühen Montagabend die 112 angerufen. "Mein drei Tage altes Baby ist ganz blau im Gesicht", seien ihre ersten Worte am Telefon gewesen, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Der Leitstellendisponent, der auch als Notfallsanitäter arbeitet, habe sofort den lebensbedrohlichen Zustand des Neugeborenen erkannt.

Der Mann wies die Mutter an, den Lautsprecher am Telefon einzuschalten und ihr Baby mit dem Rücken auf einen Tisch zu legen. "Umschließen Sie mit Ihrem Mund den Mund und die Nase des Babys und blasen Sie fünf Mal vorsichtig Luft hinein, bis sich der Brustkorb hebt", erklärte der 42-jährige Familienvater der Mutter am Telefon.

Gleichzeitig schickte er einen Rettungswagen und den Notarzt los. Nachdem die Mutter das Baby einige Male beatmet hatte, fragte der Notfallsanitäter, ob das Baby wieder atme. "Nein, aber eine Hand bewegt sich", antwortete die junge Frau.

Als schließlich der Notarzt eintraf, atmete das Kind wieder selbstständig. Mutter und Baby wurden zur Behandlung in die Klinik gebracht. Nach Angaben der Feuerwehr befindet sich das drei Tage alte Kind auf dem Weg der Besserung.

