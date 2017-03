später lesen Kommentar Schade, aber richtig 2017-03-01T20:12+0100 2017-03-02T00:00+0100

Natürlich waren die Pflanzringe ein hübscher Anblick - wenn man sie mitten im Straßenverkehr überhaupt wahrgenommen hat. Aber ihr Verlust ist nun wirklich zu verschmerzen. Düsseldorf investiert allein Millionen in den Wiederaufbau der Parks nach dem verheerenden Orkan Ela und sorgt damit dafür, dass das Kernstück der Gartenstadt wieder in alter Pracht erstrahlt. Das ist gut und richtig. Aber angesichts des großen Lochs in der Kasse müssen sich die Stadt und die Bürger auch von einigem Liebgewonnen trennen. Diese Pflanzringe gehören dazu.