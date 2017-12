Die ersten Schritte auf Schlittschuhen enden oft auf dem Hintern: Eislaufen ist gar nicht so einfach. Der Düsseldorfer Eishockey-Profi Leon Niederberger gibt im Video einige Tipps, wie Anfänger sich erfolgreich auf den Beinen halten können. Von Vanessa Martella

Bei Leon Niederberger wirkt es ganz natürlich: Der 21-Jährige bewegt sich schnell und geschmeidig über die Eisbahn der Winterwelt an der Düsseldorfer Königsallee. Bei zahlreichen anderen Besuchern sieht das anders aus: Stolpern, Zusammenstoßen, Hinfallen - wer nur wenige Minuten am Rand der Bahn verbringt, kann all das beobachten.

Balance halten auf dem Eis

Niederberger ist Stürmer der Düsseldorfer Eislauf-Gemeinschaft (DEG), das Eis ist sozusagen sein zweites Zuhause. Für Anfänger hat er deshalb einige Tipps. Zum Beispiel muss die Haltung stimmen: Am einfachsten ist es, leicht in die Hocke zu gehen, den Oberkörper etwas nach vorne gebeugt. So kommt man nicht so schnell aus der Balance.

FOTO: Uwe-Jens Ruhnau

Und dann kann es los gehen: Im Video macht Leon Niederberger vor, wie man am besten Schwung holt. Ganz wichtig ist es, dann auch wieder sicher zum Stehen zu kommen. Für die meisten heißt das: Mit Karacho gegen die Bande. Im Video zeigt der Profi zwei Varianten: Den "Schneepflug" für Anfänger und die Bremse der Profis, für alle, die sich schon etwas sicherer fühlen.

Rückwärtsfahren im C-Lauf

Und zum Schluss ein Zusatz-Tipp: Auch Rückwärtsfahren ist gar nicht so schwer. Mit dem sogenannten "C-Lauf" können das auch Anfänger schaffen. Und wer dann doch mal die Balance verliert, sollte nicht den Mut verlieren. Denn auch beim Eislauf gilt der Spruch: Übung macht den Meister.