Der Kaufhof an der Königsallee hat seine Steiff-Schaufenster enthüllt. Das diesjährige Motto: Circus Roncalli. Rund 500 Stofftiere sitzen in insgesamt fünf Schaufenstern und entführen die kleinen Besucher in eine fabelhafte Weihnachtswelt. In den Zirkuswagen können die Betrachter kleine Szenen des Zirkusalltags entdecken.

