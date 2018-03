Emil Hennig kaufte 1889 das Künstlerfarben-Fachgeschäft "Bock's Magazin" am Schadowplatz von der Firma Schmincke. weniger

Emil Hennig kaufte 1889 das Künstlerfarben-Fachgeschäft "Bock's Magazin" am Schadowplatz von der Firma Schmincke.

In die Schadowstraße 26 zog das Geschäft im Jahr 1894 um.

Der Gründer Emil Hennig. Vier Generationen führten das Geschäft in den 129 Jahren.

Hennig im Jahr 1954. Emil Hennig hatte die Firma 1928 an seine beiden Kinder übergeben.

Büro- und Zeichenbedarf gab es von Beginn an bei Hennig zu kaufen. Rechts im Bild ist Helmut Eisenreich zu sehen, späterer Geschäftsführer in der dritten Generation.

Jens Krugmann übernahm das Geschäft 2013 von seinem Onkel, Helmut Eisenreich. Der Geschäftsführer hat viel investiert, einen Online-Shop aufgebaut und den Laden am Jan-Wellem-Platz umbauen lassen. Die sinkenden Umsätze konnten dadurch nicht ausgeglichen werden.

Ein Grund, warum die Laufkundschaft immer weniger wurde, ist die Dauerbaustelle am Köbogen-Areal in direkter Nähe zum Geschäft. In einem Facebook-Beitrag vom Januar 2017 erklärte Hennig anhand dieser Abbildung, wo gebaut wurde.