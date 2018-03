später lesen Schreibwarengeschäft Henning schließt "Zehn Jahre Baustelle am Schadowplatz hat uns das Geschäft gekostet"

Ein weiterer alteingesessener Händler gibt wegen der Großbaustellen-Lage in der Stadtmitte auf: Das Schreibwarengeschäft "Hennig – Schöne Dinge zum Leben und Arbeiten" am Schadowplatz schließt Mitte Mai, wie am Montag auf der Facebookseite des Unternehmens bekanntgegeben wurde.