Was die Bürger in den Stadtbezirken erwartet: Schülerprotest mit Erfolg

Was die Bürger in den Stadtbezirken erwartet

Abseits großer Bauprojekte genießen auch die vermeintlich kleinen Ärgernisse die volle Aufmerksamkeit der Stadtteilpolitiker im Bezirk 1. Dafür gibt es 2017 einige vielversprechende Lösungen und Lösungsansätze. Von Marc Ingel

Stadtbezirk 1 Es müssen nicht immer die großen Bauprojekte sein, die Politiker beschäftigen. Gerade in den Bezirksvertretungen verstehen sich die Stadtteilpolitiker darauf, ein offenes Ohr für die "kleinen" Anliegen der Bürger zu haben.

Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner (SPD) freut sich zum Beispiel, dass im kommenden Jahr mit Hilfe der Bezirksvertretung 1 diverse Projekte umgesetzt werden können, die Kindern zugutekommen. Da ist zum einen die Ampelanlage an der Blücherstraße, die im ersten Quartal in Betrieb geht und vor allem der Schulwegsicherung dienen wird. "Die Ampel wird natürlich gebührend mit den Kids und Eltern der Rochus-Schule eingeweiht." Einen sicheren Schulweg wünschen sich auch die Kinder der Matthias-Claudius-Schule. Ihre Forderung: Tempo 30 dauerhaft auf der Prinz-Georg-Straße stadtein- und stadtauswärts. "Die entsprechenden Beschlüsse werden vorbereitet", sagt Spillner.

Auch ein Wunsch, den Spielplatzpaten an sie herangetragen haben, wird erfüllt: eine Matschanlage für den Anna-Spielplatz. "Die wird mit Limo und Luftballons eingeweiht", so die Bezirksbürgermeisterin. Vorwiegend Jugendliche dürften von der neuen Sportfläche unter der Theodor-Heuss-Brücke profitieren, die für viele Sportarten Raum bietet. Ihre Liste mit wichtigen Themen für 2017 ist noch viel länger. Ein Anliegen liegt ihr dabei besonders am Herzen: Im Wohngebiet nördlich der Hochschule wird es eine Rose-Ausländer-Straße (Lyrikerin), eine Ulrike-Scheffler-Rother-Straße (Politikerin, Künstlerin) sowie eine Elfriede-Bial-Straße (jüdische Krankenschwester, Holocaust-Opfer) geben. "Nur drei Prozent der Straßen im Stadtbezirk 1 tragen Frauennamen. Mir ist es wichtig, dass auch die Lebensleistung von Frauen gewürdigt und im Stadtbild sichtbar gemacht wird", so Spillner.

André Simon, Fraktionschef der CDU, legt den Fokus auf Verkehrsthemen: "Wir werden eine Parkraumanalyse für Derendorf und Pempelfort fordern. Ziel ist es, das Stellplatzangebot mit dem tatsächlichen Bedarf abzugleichen. Wer spät heimkommt, sucht abends noch gefühlt eine Stunde lang einen Parkplatz", sagt Simon, der jedoch auch an Radfahrer denkt: Mit Mitteln der Stellplatzablöse soll die Möglichkeit eines Fahrradparkhauses am Carl-Mostert-Platz geprüft werden. Seine Vorfreude auf das neue Jahr stützt sich vor allem auf zwei Punkte: die Wiederherstellung des Hofgartens und die Öffentlichkeitsbeteiligung zur Überplanung der Mühlenstraße.

Annette Klinke, Fraktionsvorsitzende der Grünen, muss bei der Frage, auf was sie sich besonders freut, nicht lange überlegen: "Auf viele neue Radwege natürlich! Wir werden immer wieder darauf angesprochen. Bürger erwarten neue sichere Radwege und keine Verlegenheitslösungen wie die Bismarck- als Fahrradstraße." Auch von der Tour de France in Düsseldorf erhofft sie sich eine weitere Unterstützung des Radverkehrs, "so wie es in Utrecht der Fall war". Ein weiterer Punkt, den Klinke anspricht, ist das direkte Gespräch mit den Bürgern. Nachdem die Stadtteilkonferenz rund um den Münsterplatz ein voller Erfolg gewesen sei, soll im nächsten Jahr diese Zusammenkunft mit aktiver Beteiligung der Betroffenen in der Stadtmitte (Stichwort Ekiso) stattfinden.

Sebastian Rehne (FDP) warnt, "dass wir auch sparen und die Aufgaben, was wirklich gefördert werden muss, kritisch begutachten müssen". Dazu zählt er neben Kö-Bogen II und die Gestaltung des Corneliusplatzes, Sport- und Spielmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche in der Innenstadt ("Da sehen wir Verbesserungsbedarf.") oder die Gestaltung entlang ehemaliger Straßenbahnlinien. Rehne freut sich vor allem auf die Wiedereröffnung des umgestalteten Spee´schen Grabens und den Schwanenmarkt-Spielplatz, aber auch darauf, " weiterhin das Gaslicht zu genießen". Und nicht zuletzt: "Auf hoffentlich viele erlebnisreiche Stadtteilfeste wie das Hohe-Straßen-Fest und die Lange Tafel am Rhein, die wir 2016 an Mittsommer vermisst haben."

