Düsseldorf: Schützen zielen auf ihre eigenen Kilos

28 Männer und Frauen treten in Teams gegeneinander an, um abzuspecken. In 122 Tagen wird abgerechnet. Von Tim Neumann

Die Aufbruchstimmung ist fast greifbar: 28 Männer und Frauen in farbigen T-Shirts treten gegeneinander an. Es ist der erste von 122 Tagen, an denen sie versuchen, so viel wie möglich abzunehmen - der "Kampf der Giganten" hat begonnen. In diesem Jahr stellen sich Schützenvereine dem Wettbewerb: Je ein Team aus Hassels und Benrath und zwei Teams aus Wersten nehmen teil. Der Verein, der innerhalb der 122 Tage anteilig das meiste Gewicht verliert, gewinnt 1000 Euro für die Vereinskasse.

Für die Auftaktveranstaltung am Freitagabend stand das erste Wiegen an. Neben dem Gewicht wurde unter anderem auch der Körperfettanteil gemessen. Noch bevor es zum ersten Mal auf die Waage ging, gab es motivierende Worte: "Seht es einfach positiv: Karneval ist vorbei, und jetzt kommt erstmal nichts, wo ihr viel essen müsst", sagt Kabarettistin Käthe Köstlich, um augenzwinkernd zu ergänzen: "Da müsst ihr das Osterlamm halt mal aus Biomüll machen." Käthe Köstlich moderiert den Wettbewerb und weiß, wovon sie spricht. Vor zwei Jahren hat die Werstenerin bei der Fernsehsendung "The Biggest Loser" 34 Kilogramm abgenommen.

In den nächsten vier Monaten können die Teilnehmer individuell trainieren, bekommen Ernährungsberatung, werden monatlich gewogen und nehmen als Team alle vier Wochen an einer Challenge teil. So steht ein Drei-Geräte-Wettbewerb mit Laufband, Fahrrad und Rudergerät auf dem Programm. Eine besondere Challenge wird auch auf einem See stattfinden. Mehr will Käthe Köstlich noch nicht verraten: "Wir werden tolle Team-Momente schaffen, bei denen sich die Teilnehmer auspowern können." Christian Vogt tritt mit seinen Schützenbrüdern für das Team Benrath an: "Wir haben ein cooles Team und werden uns gegenseitig unterstützen." Ernährungsberaterin Petra Unkel betreut den Wettbewerb und erwartet nach zweieinhalb Monaten einen Motivationsknick: "Da haben die Teilnehmer schon einiges getan, aber die Ergebnisse sind noch nicht wirklich sichtbar."

Der Kampf der Giganten wurde von zwei Werstener Apotheken initiiert. "Das ist einfach ein tolles Konzept, das im vorigen Jahr allen Spaß gemacht hat", schwärmt Gesa Kamphausen von der Fortuna Apotheke und erzählt von Kunden, die nach dem aktuellen Zwischenstand fragen. Für Michael Makoschey von der Falken Apotheken stehen die Teilnehmer im Fokus: "Es ist schön zu sehen, wie die Leute mit ihrer Teilnahme gesünder werden." Dabei betonen alle, dass der viermonatige Wettbewerb nur der Startschuss für eine langfristige Umstellung sein kann. Für viele der Teilnehmer ist Spaß ein wichtiger Faktor, aber das Abnehmen steht klar im Vordergrund. Sabrina Müller ist im Team Wersten und möchte ihre Schwangerschaftspfunde loswerden: "Die Ernährung soll für meine Familie und mich gesünder werden." Ihre Freundin Steffi Keutmann möchte endlich wieder das oberste Fach in ihrem Kleiderschrank nutzen: "Da liegen die engeren Jeans und die Mini-Röcke, die ich schon viel zu lange nicht mehr anhatte."

Quelle: RP