Düsseldorf Schwelbrand in Flüchtlingsheim in Ludenberg 2017-12-22T19:32+0100 2017-12-23T00:00+0100

Eine durchgeschmorte Verteilerdose hat in der Nacht zu gestern einen Schwelbrand in der Flüchtlingsunterkunft an der Blanckertzstraße verursacht. Kurz vor vier Uhr wurde einer der Bewohner vom Alarm eines Rauchmelders geweckt und entdeckte Qualm, der aus der Zwischendecke in dem eingeschossigen Containerbau quoll. Der Mann alarmierte die Feuerwehr und den Wachdienst, der sofort mit der Evakuierung des Wohncontainers begann.