Düsseldorf: Selbstfahrende Autos starten in Düsseldorf später

Insgesamt 16 Partner wollen die Technologie auf der Strecke zwischen Meerbuscher Autobahnkreuz und Düsseldorf (A44 und A52) testen. An Bord ist zur Sicherheit immer ein Fahrer. Im Düsseldorfer Stadtgebiet wird unter anderem an automatischen Verkehrstafeln gearbeitet, die den Fahrzeugen zum Beispiel übermitteln, dass sie ihre Geschwindigkeit drosseln sollen.

Unter den Partnern sind Automobilzulieferer, die Autos als Prototypen ausrüsten. Vodafone sorgt für leistungsstarkes Wlan, so dass etwa Karten im Display der Frontscheibe angezeigt oder Autos bis zum Stellplatz im Parkhaus geleitet werden. Auch die Rheinbahn ist dabei. Ein Ziel ist es, Individualverkehr und ÖPNV besser zu vernetzen. So werden die Autos zum Beispiel auf der Rheinkniebrücke langsamer, wenn an Elisabeth- oder Friedrichstraße Busse ankommen.

20 Millionen Euro sind für das Projekt kalkuliert. Die Kosten werden durch die Partner getragen, zudem stellt der Bund 80 Millionen Euro für die sechs Städte bereit, in denen Pilotprojekte laufen. Mit dabei sind auch Hamburg, Braunschweig, Ingolstadt, München und Dresden. Die Stadt Düsseldorf selbst muss kein Geld aufbringen.

