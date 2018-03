später lesen Einkaufscenter in Düsseldorf Sevens an der Kö läuft voll Wasser FOTO: Jana Bauch FOTO: Jana Bauch 2018-03-04T11:02+0100 2018-03-04T11:05+0100

In der Nacht zu Sonntag ist in einem Ladenlokal im Einkaufscenter Sevens an der Kö die Wasserleitung einer Sprinkler-Anlage geplatzt. Auf etwa 400 Quadratmetern stand das Wasser mehrere Zentimeter hoch.