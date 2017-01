Düsseldorf-Süd: SG-Abwehr mit Schwächen

Testspielergebnisse der Fußball-Kreisligisten aus dem Stadt-Süden vor dem Rückrundenstart Von Helmut Senf

Eine Woche vor Rückrundenstart in der Kreisliga A haben die drei Südclub ihre Wintervorbereitung mit vier Testbegegnungen abgeschlossen. Herbstmeister SG Benrath-Hassels präsentierte sich durchaus torgefährlich. Allerdings offenbarte das Team von Trainer Andreas Kober zugleich ungewohnte Lücken in der Defensive. Der TSV Urdenbach präsentierte sich gegen Vichttal pass-sicher. Einen Kantersieg landete der Garather SV gegen den 14. in der Bezirksliga, Turu II.

TSV Urdenbach - VfL Vichttal II 3:0 (1:0) Drei Treffer von Kevin Heldt entschieden die einzige Testbegegnung der Urdenbacher. Beim Führungstor (29.) ließ der TSV-Angreifer zwei Gegenspieler stehen und schloss sein Solo eiskalt ab. Zum 2:0 (56.) leistete Robin Bormann die Vorarbeit. Leonard Matthes, der nach langer Verletzungspause als rechter Verteidiger aufgeboten war, leitete das 3:0 (74.) ein. "Wir haben den Ball gut laufen lassen", resümierte TSV-Coach Frank Kober, der im Training zuvor schwerpunktmäßig das Kurzpassspiel hatte optimieren lassen. Offensivakteur Nils Hahn musste wegen einiger Ausfälle als linker Verteidiger einspringen. Nach der Pause scheiterte er knapp bei einem Lattenschuss (75.).

GSV Langenfeld - SG Benrath-Hassels 5:5 (4:4) Zu einer Rutschpartie geriet der Test in Langenfeld. Auf schnee-bedecktem Boden hatten die Akteure beider Teams mit Standfestigkeit zu kämpfen. "Nach vorne lief unser Spiel ganz gut", urteilte SG-Trainer Andreas Kober. "In der Abwehr haben wir uns zu viele individuelle Fehler erlaubt." Rachid Mohya egalisierte (9.) nach Zuspiel von Sascha Hermanns die frühe GSV-Führung. Weiter trafen Necati Ergül (32., nach Flanke von Hermanns), Sascha Hofrath (34. und 40.) sowie Alessio Cucci (83.).

SG Benrath Hassels II - SC Bayer Uerdingen 4:0 (1:0) Mit der Leistung seiner Mannschaft war SG II-Trainer Manuel Jordan in der ersten Spielhälfte gegen den SC Bayer Uerdingen nicht zufrieden. Es reichte nur zu einer 1:0-Führung durch Michel Feeger, der einen Elfmeter sicher verwandelte (37.). Nach dem Seitenwechsel steigerten sich die Gastgeber. Die Defensive stand nun sehr sicher und in der Offensive wurden sich mehr Torgelegenheiten heraus gearbeitet. Michel Feeger gelang ein Doppelpack zum 3:0 (53., 58.). Zwischen den beiden Treffern gab es eine Rote Karte für die Uerdinger (55.). Den letzten Treffer zum deutlichen Erfolg steuerte Jeff Jordan bei (65.).

Garather SV - Turu II 6:1 (1:1) Einen deutlichen Sieg landete der Aufsteiger gegen die spielerisch überlegene Turu-Reserve. Patrick Thiel eröffnete den Torreigen (14.). Slawomir Schulte glückte gar ein Dreier-Pack (49., 51. und 73.). Julian Fein steuerte zwei Treffer bei (71. und 82.). Auch für den Ehrentreffer der Gäste waren die Hausherren verantwortlich.

Marcel Uhlendorf beschenkte den Bezirksligisten mit einem Eigentor (38.), als er einen Pfostenabpraller über die eigene Linie lenkte. "Unsere Vorbereitung war katastrophal", räumte Trainer Kütbach ein. Zwei Einheiten hatten aufgrund von Personalmangel (Erkrankungen) abgesagt werden müssen.

Quelle: RP