Düsseldorf-Süd: SG will Tabellenspitze verteidigen

TSV Urdenbach plagen Personalsorgen und auch GSV-Coach Kütbach bastelt ein Team zusammen. Von Helmut Senf

Unterschiedlich schwere Aufgaben stehen den Südclubs in der Kreisliga A bevor. Spitzenreiter SG Benrath-Hassels tritt beim Schlusslicht TV Angermund an. Alles andere als ein Favoritensieg wäre eine faustdicke Überraschung. Aufsteiger Garather SV empfängt mit dem DSV den aufstiegsambitionierten Drittplatzierten. Um dem Tabellenführer weiter auf den Fersen zu bleiben, benötigt der SG-Verfolger unbedingt einen Dreier. Im Heimspiel gegen Lintorf will der TSV Urdenbach nach seiner Niederlage zum Rückrundenauftakt seine Position im Tabellenmittelfeld festigen. Anstoß aller drei Begegnungen ist um 15 Uhr.

TV Angermund - SG Benrath-Hassels (Freiheitshagen 31) "Unterschätzen werden wir den Gegner nicht, obwohl Angermund erst vier Punkte auf dem Konto hat", verspricht SG-Trainer Andreas Kober. Kapitän Dennis Kronenberg fehlt aufgrund seiner Sperre (fünfte Gelbe Karte). Für ihn könnten Roland Motak, Michael Oehlschlägel oder gar Zugang Niklas Leven in die Abwehrkette rücken. Fraglich ist der Einsatz von Necati Ergül (erkrankt). Aufgrund überzeugender Trainingsleistungen empfiehlt sich Sascha Hofrath für die Anfangsformation. Ibrahim Ceylan, Torhüter der SG-Reserve, gehört neben Stammkeeper Thorsten Pyka und Ersatzschlussmann Dirk Nöhring ab sofort zum Kader der Ersten, nachdem Nöhring sein Karriereende zum Saisonende verkündet hat. "Die Mannschaft ist erfahren genug, um das Spiel in Angermund richtig einschätzen zu können", erklärt Kober.

Garather SV - DSV (Koblenzer Straße) Beim Liganeuling fehlen Denis Haas und Marcel Uhlendorf aufgrund ihrer Platzverweise beim Derby. Auch Carlos Schumann sitzt eine Rotsperre ab. Verletzungen aus der Partie in Hassels lassen den Einsatz von Andre Wingartz und Wladimir Durdowski fraglich erscheinen. Steffen Stege und Sebastian Klima sind erkrankt. "Diese Ausfälle sind extrem bitter", räumt GSV-Coach Mike Kütbach ein, der eine Formation für Sonntag "irgendwie zusammenbasteln wird". Florian Vater wird als Rechtsverteidiger wohl eine der Lücken im Mittelfeld schließen müssen.

TSV Urdenbach - Rot-Weiß Lintorf (Woermannstraße) Vor dem zweiten Rückrundenspiel klagen die Urdenbacher über Personalsorgen. Nils Gruben erweitert die Verletztenliste aufgrund von Leistenproblemen. Kevin Heldt wird wohl erkrankt ausfallen. Keeper Oliver Schilbock plagen Rückenschmerzen. Immerhin hat Thorsten Hein seinen Vertrag beim TSV unterschrieben und steht als zweiter Torhüter für die Trainingseinheiten und - im Notfall - als Schilbock-Ersatz parat. Eine verabredete Rückkehr von Daniel Süper hat sich zerschlagen, weil Süper die Abmeldefrist nicht eingehalten hat. Kober warnt: "Im Fall eines Auswärtssieges wird uns Lintorf in der Tabelle überholen."

