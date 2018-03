später lesen Ferienstart am Düsseldorfer Flughafen Keine übermäßigen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen 2018-03-25T12:48+0200 2018-03-25T12:48+0200

Zum Start der Osterferien sind viele Menschen in Nordrhein-Westfalen in den Urlaub geflogen. Am größten Flughafen des Bundeslandes verlief laut Bundespolizei alles routiniert.