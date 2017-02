Düsseldorf-Süd: Sicherheitskonzept für Veedelszug in Itter steht

Sicherheitskonzept für Veedelszug in Itter steht

Für den Zug in Reisholz und Hassels suchen die Quatschköppe sechs Helfer, um die Lkw-Fahrer einzuweisen und zu betreuen. Von Andrea Röhrig

Ein Gutes hat die Diskussion um die verschärften Sicherheitsmaßnahmen für fünf Düsseldorfer Veedelszüge, darunter mit Itter und Reisholz/Hassels zwei im Stadtsüden. Die Hilfsbereitschaft ist enorm. Fünf Tage, nachdem die Zugleiter und Vorsitzenden der betroffenen Umzüge von Vertretern des Ordnungsamtes und der Polizei aufgefordert worden sind, an neuralgischen Straßenkreuzungen Barrieren aufzustellen, ist der Veedelszug in Itter gerettet. "Es ist geschafft", jubelte Zugleiter Uwe Linß auf Facebook.

Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete Linß Einzelheiten: "Wir haben einen großen Schritt vorwärts gemacht. Gestern Morgen haben wir die letzten Fahrzeuge für die Sicherheitssperren zugesagt bekommen. Der erneute Antrag für den Zoch am 25. Februar ist zur Genehmigung eingereicht." Das alles hat das Organisationskomitee ganz alleine auf die Beine gestellt.

Heute soll noch ein offener Punkt geklärt werden: Die Versicherung der als Sperren eingesetzten Fahrzeuge. Entlang des Weges in Itter müssen vier Kreuzungen so gesichert werden, dass ein Terroranschlag mit einem Lastwagen unmöglich gemacht wird.

Doppelt so viele Punkte zum Absichern, nämlich acht, sind es beim Veedelszug der Reisholzer Quatschöppe, der am Karnevalssonntag zieht. Gestern Morgen wurden Präsident Albert Brüntrup, Vorsitzender Rolf Schreier und Zugleiter Wolfgang Funk von den Ordnungsbehörden informiert, was ihnen zum Thema Sicherheit abverlangt wird.

Acht Kreuzungen sollen mit vollbeladenen Lastwagen oder Bauschuttcontainern versperrt werden. Für Brüntrup ist das nach wie vor ein Unding, dass Ordnungsamt und Polizei die Vereine in die Pflicht nehmen - sowohl organisatorisch als auch finanziell -, durch solche Maßnahmen die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten.

Bei dem Termin haben die Quatschköppe zudem erfahren, dass sie nun noch zusätzlich sechs technisch ein wenig versierte Helfer benötigen, die die Lkw-Fahrer während des Zuges einweisen und betreuen. "Wo sollen wir die denn jetzt noch herzaubern?", echauffiert sich Brüntrup. Wenn sich da keine Freiwilligen finden, dann haben die Quatschköppe eine letzte Lösung parat: "Dann werden wir dieses aus den Reihen unseres Elferrates stemmen. Das bedeutet allerdings, dass unser Wagen beim Zug nicht wird mitfahren können." Und nicht nur das. Brüntrup wird deutlich: "Das wäre es für den Reisholzer Veedelszug. Das Thema hätte sich dann erledigt."

Wer den Quatschköppen helfen will: rolf.schreier@gmx.de

Viele Viele Unterstützer gibt es für Zug in Itter: Innerhalb von fünf Tagen haben sich Unterstützer gefunden, die dafür sorgen, dass der privat organisierte Pfarrkarnevalsumzug am Karnevalssamstag ab 14.11 Uhr ziehen kann. Das Organisationskomitee bedankt sich bei den vielen Helfern, besonders bei: Cargo Truck direkt, Betriebsverpflegung Blum, Pferdehof Teitscheid und Bauer Bergmeister.

Quelle: RP