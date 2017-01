Nicht weniger als 14 Zeugen waren bei dem Vorfall in der U-Bahn-Station Heinrich-Heine-Allee am 3. Januar 2015 zugegen, sie alle sollen im gestern begonnenen Prozess gehört werden. Denn weder die Aussagen des 22-Jährigen und des Sicherheitsmannes noch eine Video-Aufnahme vom Bahnsteig konnten bislang viel Licht in den Fall bringen.

Laut Anklage habe der junge Mann sich um kurz vor 6 Uhr morgens zwischen die Türen einer U-Bahn in Richtung Meerbusch - seinem Wohnort - gestellt und diese so am Schließen gehindert. Seiner Aussage nach habe er seinen Freunden, die schon eingestiegen waren, nur ermöglichen wollen, wieder auszusteigen, da es für sie die falsche Bahn gewesen sei. Der 22-Jährige räumte vor Gericht ein, stark betrunken gewesen zu sein. Der Angeklagte, ein heute 37-jähriger Sicherheitsmann, sei dann hinzugetreten und habe ihn gebeten, die Tür freizumachen. Was folgte, schildern die Männer unterschiedlich. Der Sicherheitsmann spricht davon, den 22-Jährigen leicht auf den Arm geklopft zu haben, woraufhin dieser mit dem Ausruf "Ich bin Moskauer!" mit dem Ellenbogen ins Gesicht geschlagen haben soll. Der 22-Jährige behauptet, selbst von hinten auf den Kopf geschlagen worden zu sein, wodurch er gestürzt sei. Am Boden liegend soll dann eine Person - er wisse nicht, ob es der 37-Jährige oder einer seiner Kollegen war - ihm mit festen Schuhen unter anderem ins Gesicht getreten haben, während eine weitere Person ihn fixiert habe. Die 37-jährige Sicherheitskraft betonte, zu diesem Zeitpunkt bereits durch seine Kollegen von dem 22-Jährigen getrennt gewesen zu sein, die eine Eskalation hätten verhindern wollen. Er habe stattdessen einen der Freunde des jungen Mannes zu Boden gerungen, der zuvor einem seiner acht hinzugeeilten Sicherheitskollegen mit einem Messer gedroht und diesen anschließend attackiert haben soll.

Ein Video half wenig bei der Aufklärung. Es zeigt lediglich, wie der 22-Jährige zuschlug, was danach passierte, ist nicht zu erkennen. Bei Fortsetzungsterminen am 25. Januar und 8. Februar sollen 13 weitere Zeugen aussagen.

