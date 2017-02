Düsseldorf: Simon Beeck, 37

Bei der TV-Übertragung des Zugs war der Moderator nahezu überall am Marktplatz anzutreffen. Von Jan Wiefels

In einer modernen Fußballübertragung gehört es dazu, dass nach dem Spiel die Entfernung genannt wird, die ein Sportler gelaufen ist. Gerne hätte man gestern diese Daten über Moderator Simon Beeck erfahren. Während seine Kollegen Sven Lorig und Janine Kemmer den Rosenmontagszug sitzend in einer Kabine auf dem Marktplatz kommentierten, befragte Beeck die Teilnehmer, indem er neben ihnen im Zug mitlief, auf diverse Wagen kletterte oder auch mal in eine Wohnung hinaufstieg.

Wie schon bei seiner Zug-Premiere im vergangenen Jahr bestand die Rolle des 37-Jährigen darin, für Lockerheit in der früher etwas statisch daherkommenden WDR-Berichterstattung zu sorgen. Glücklicherweise wählte er keine Fragen à la "Wie fühlen Sie sich?", sondern reduzierte den Ernst in seinen Interviews auf das absolut Nötigste. Seinen Moderatoren-Kollegen Elton bombardierte er in Anspielung auf seine Rateshows mit Quizfragen. Den Leiter des Aquazoos, Jochen Reiter, fragte er, ob der Zoologe Parallelen zwischen Straßenkarneval und Tierwelt festgestellt habe. Und mit einem als Phantom der Oper verkleideten Zuschauer sang er ein Lied des Musicals, ohne auch nur annähernd den Text wiederzugeben. Auch unternahm er keinen Versuch, sich dem Düsseldorfer Publikum anzubiedern. "Ich weiß immerhin, dass Fortuna in der zweiten Liga spielt. Das muss reichen in Düsseldorf", sagte Beeck in einer Moderation.

Für tiefergehende Analysen war das Duo Lorig/Kemmer zuständig. Für beide war es eine Premiere: Sven Lorig hätte schon im vergangenen Jahr den Zug kommentieren sollen, doch aufgrund der sturmbedingten Zugabsage reichte es damals nur für eine kurze Vorstellung der Mottwagen. Beim Nachholtermin war Lorig dann verhindert. Die frühere Venetia Janine Kemmer übernahm den Job von Barbara Oxenfort und machte ihre Sache gut. Sie lieferte Hintergründe zu den Vereinen, die nicht jedem Düsseldorfer bekannt gewesen sein dürften, und brachte ihre Meinung ein. So sagte sie, dass sie trotz aller Diskussionen Pferde im Zug für eine Bereicherung halte und Diskussionen um Stripper bei Herrensitzungen nur bedingt nachvollziehen könne. Lorig präsentierte politische Hintergründe zu Jacques Tillys Mottowagen und offenbarte die eine oder andere Anekdote. Etwa, dass er einst zehn Jahre an der Gumbertstraße in Eller gewohnt hat.

WDR-Zuschauer sahen von alldem relativ wenig. In der 461 Minuten dauernden Übertragung der Züge aus Köln und Düsseldorf wurde in den ersten 407 Minuten zwei Mal in die Landeshauptstadt geschaltet. Danach gab es knapp eine Stunde Programm aus Düsseldorf.

Quelle: RP