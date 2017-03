Düsseldorf: Skipiste am Kö-Bogen geplant

Im Winter soll es eine 50 Meter lange Piste zum Skifahren und Rodeln geben. Von Sonja Schmitz

In Sachen Wintersport ist Düsseldorf immer für eine Überraschung gut. Bis vor fünf Jahren hatte der Skilanglauf-Weltcup am Rheinufer für Aufsehen gesorgt. Beim kommenden Weihnachtsmarkt könnte es ein neues Schnee-Event geben: Titus Jacobs, der langjährige Betreiber der dortigen Eisbahn, möchte am Kö-Bogen künftig eine Skipiste aufbauen. Nachdem sein Plan bei einem Gespräch mit Oberbürgermeister Thomas Geisel auf Wohlwollen stieß, stellt Jacobs am Dienstag ein detailliertes Konzept vor. Die Piste mit einem Ausmaß von 16 Metern Breite und 50 Metern Länge soll mit zehn Metern ihren höchsten Punkt neben den Libeskind-Bauten mit dem Dreischeibenhaus im Rücken haben und dann in Richtung Kö-Bogen abfallen.

"Das ist eine Idee, die ich immer schon interessant fand und für die ich nun eine gute Chance sehe, sie zu realisieren", sagt Jacobs. Als die Stadt Anfang des Jahres einer größeren Eisbahn am Corneliusplatz unter der Regie von der DEG und ihrem Partner Oscar Bruch den Vorzug gab, hätte er die Pläne dazu schon in der Schublade gehabt. Zusammen mit einem Partner aus Obergurgl-Hochgurgl in Tirol möchte Jacobs die Piste vom 16. November bis 7. Januar betreiben. Der Schnee wird in einem großen Container bei minus zwei Grad produziert. "Die gesamte Decke ist wie eine Art Dusche konzipiert, aus der Wasser tropft. Diese Tropfen frieren im Fallen und werden zu Schnee", erklärt Jacobs.

Geübte Skifahrer kommen auf der Piste nicht auf ihre Kosten. "Die Skipiste dient vor allem dazu, Kinder und Jugendliche den Skisport nahezubringen", sagt Jacobs. Grundschulklassen, die sich als erste anmelden, sollen einen Gratiskurs bei einem Tiroler Skilehrer bekommen. Laut Jacobs werden sich die Eintrittspreise "in einer familienfreundlichen Größenordnung" bewegen. Im Wechsel mit dem Skibetrieb können Besucher die Piste als Rodelbahn nutzen, beispielsweise wenn Firmen zu Weihnachtsfeiern einladen. Auf einer kleinen Eisbahn möchte Jacobs weiterhin Eisstockschießen anbieten. Die Hütte soll auf zwei Etagen aufgestockt werden.

