Düsseldorf: So eisig schön war Düsseldorf am Freitagmorgen

So eisig schön war Düsseldorf am Freitagmorgen

Klar und sonnig, so begann der vorletzte Tag des Jahres 2016 in Düsseldorf. Einige Impressionen vom Morgenspaziergang.

Rund um den Jrönen Jong im Hofgarten hat sich schon ein wenig Eis auf dem Wasser gebildet. Und hinterm Kö-Bogen an der Landskrone strahlt die Sonne.

Leider wird das Wetter nicht so wunderschön bleiben: Samstag früh soll es neblig werden. Im Tagesverlauf wird aber wahrscheinlich wieder die Sonne scheinen. Am Sonntag wird es vermutlich bedeckt sein - allein schon wegen des vielen Feuerwerks in der Silvesternacht.

