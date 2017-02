Serie Ein Jahr Wehrhahn-Linie: So fährt die Welt Metro

Anlässlich des ersten Geburtstags der Wehrhahn-Linie schauen wir mal auf den Nahverkehr der Welt, wie verworren die Netze sind und wie sich Düsseldorf mit seinem System von anderen Ländern unterscheidet. Beim London-Kurztripp zum Beispiel gehört einmal mit der Tube fahren genauso dazu wie ein Regentag oder ein Foto von der Tower Bridge. Eigentlich kommt man nicht umhin, in Bus und Bahn zu steigen, um sich in der Metropole fortzubewegen. Sie besitzt die älteste U-Bahn der Welt mit der größten Netzlänge Europas und dem drittlängsten Netz der Welt - nach Shanghai und Peking. An Werktagen nutzen mehr als dreieinhalb Millionen Fahrgäste die London Untergrund-Züge. Von Nicole Kampe

Damit kann Düsseldorf zwar nicht mithalten, wenngleich die Fahrgastzahlen 2016 durch die neue Wehrhahn-Linie um 1,2 Prozent gestiegen sind. Dafür fuhr in Düsseldorf die erste elektrische Schnellbahn Europas. Nachdem die Oberkasseler Brücke fertiggestellt war, konnte am 15. November 1898 der Betrieb der Bahnstrecke nach Krefeld aufgenommen werden. 40 Kilometer pro Stunde war die Linie A schnell, drei Jahre später fuhr bereits die Linie B von Oberkassel nach Neuss über die Heerdter Werft am Rheinufer entlang. Die 20er Jahre waren für die Rheinbahn eine goldene und gleichzeitig innovative Zeit. Direktor Max Schwab bestellte 1924 für die Fernlinie nach Krefeld einen Speisewagen. Bis in die 1990er Jahre hatte Düsseldorf die einzige Straßenbahngesellschaft der Welt, die Linienzüge mit Speisewagen bot.

Nach London, Budapest und Glasgow ist die Metro Paris die viertälteste U-Bahn Europas. Zur Weltausstellung 1900 startete die erste Linie, inzwischen ist das Netz in der französischen Hauptstadt rund 220 Kilometer lang. Zwischen den einzelnen Stationen, so sagt man, liegen im Schnitt nur 500 Meter. Die Station Châtelet - Les Halles, an der sich fünf Metro- und drei S-Bahn-Linien (RER) treffen, ist der größte U-Bahnhof weltweit.

Mit 3,1 Milliarden Fahrgästen im Jahr ist das Angebot in Tokyo das meist genutzte der Welt. In die 13 Linien der Tokioter U-Bahn steigen durchschnittlich 7,8 Millionen Fahrgäste pro Tag ein.

In Saarbrücken ist das Stadtbahn-Konzept ein besonderes, weil es eines der kleinsten weltweit ist. Erste Überlegungen dazu gab es erst in den 1990er Jahren. Die Nachfrage nach Bussen hatte damals so stark zugenommen, dass die Fahrzeuge teilweise im Minutentakt verkehrten.

